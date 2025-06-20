Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.06.2025 17:39

BM: Bu çatışma kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların genişlemesinin kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

BM: Bu çatışma kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir

Guterres, "Uluslararası Barışa ve Güvenliğine Yönelik Tehditler" başlığıyla toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmanın korkunç bir bedelle hızla tırmandığını kaydeden Guterres, "Dünya giderek artan bir endişeyle izliyor. Krizlere doğru sürüklenmiyoruz, ona doğru koşuyoruz." dedi.

Guterres, "Bu çatışmanın genişlemesi, kimsenin kontrol edemeyeceği bir yangına dönüşebilir. Bunun olmasına izin vermemeliyiz." diyerek barışa şans verilmesi gerektiğini vurguladı.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin herkesin güvenliği için zorunluluk olduğunu belirten Guterres, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın bunun temel taşı olduğunu ve İran'ın da buna saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Guterres, İran’a karşı "güven boşluğunu" kapatmanın tek yolunun diplomasi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi olduğunun altını çizerek, taraflar arasındaki müzakerelere geri dönülmesini talep etti.

Konuşmasında İsrail’in başlattığı saldırılar veya İsrail’in nükleer yetenekleri konusunda herhangi bir ifade kullanmadığı dikkati çeken Guterres, konseye birlik ve acil diyalog için harekete geçme çağrısında bulundu.

Guterres, "Bu belirleyici ana pişmanlıkla bakmayalım. Bölgeyi ve dünyamızı uçurumdan geri çekmek için sorumlu ve birlikte hareket edelim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Antonio Guterres İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
İngiltere, İran'daki büyükelçilik çalışanlarını geri çekti
18:05
Eski İspanya Başbakanı Zapatero: Türkiye, AB üyesi olsaydı günümüzde yaşanan savaşlar olmazdı
17:39
Hayfa Belediye Başkanı: Şehirde 2 stratejik nokta vuruldu
17:33
Memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefat etti
17:30
Avrupa ülkeleriyle İran arasındaki görüşme Cenevre'de başladı
18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak değişime öncülük eden ülkelerden biriyiz
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gören öğrenciler için "Karne Şenliği" düzenlendi
FOTO FOKUS
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
İran'dan İsrail'e yeni misilleme
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ