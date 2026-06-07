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Türkiye
TRT Haber 07.06.2026 02:38

Bizim Çocuklar, Venezuela ile karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası öncesi son provasına çıkıyor. Ay-yıldızlılar hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşıyor.

Bizim Çocuklar, Venezuela ile karşılaşıyor

Dünya Kupası için hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Venezuela ile Inter Miami FC Stadı'nda mücadele ediyor.

Ay yıldızlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla yendi.

Milli takım, Venezuela ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki ikinci ve son hazırlık maçında Miami'de Venezuela ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, İstanbul'da oynanan Kuzey Makedonya mücadelesine göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Montella, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Salih Özcan, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Can Uzun'un yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Arda Güler, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz'a şans verdi.

Bizim Çocuklar, Venezuela ile karşılaşıyor

Inter Miami FC Stadı'nda oynanan mücadelede, Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Aral Şimşir, Mert Müldür, Yunus Akgün, Demir Ege Tıknaz, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

Zeki Çelik ilk kez kaptan olarak sahada

A Milli Futbol Takımı'nda Zeki Çelik, Venezuela maçına kaptan olarak çıktı. Zeki, ay-yıldızlı ekipte ilk kez kaptanlık pazu bandını taktı.

Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Çağlar Söyüncü eski antrenörüyle buluştu

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid’de forma giydiği dönemde birlikte çalıştığı Venezuela teknik ekibinde yer alan teknik direktör Oscar Ortega ile Inter Miami Stadyumu’nda karşılaştı ve bir süre sohbet etti.

Uruguaylı antrenör, 2011-2024 yıllarında Diego Simeone ile beraber Atletico Madrid'de görev yapmıştı.

Bizim Çocuklar, Venezuela ile karşılaşıyor

Türk taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Miami'de oynanan maçta Türk taraftarlar tribünde yerini aldı.

Tribünlerde çok sayıda Türk milli takım formalı taraftar yer aldı ve yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibi destekledi.

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