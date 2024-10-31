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Türkiye
AA 31.10.2024 09:27

Bitlis'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te terör operasyonunda mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu il merkezine bağlı Harmanyeri ile Bölükyazı köylerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü pet şişe içinde basma tipi 3 kilogramlık el yapımı patlayıcı düzeneği, RPG-7 roketatar silahı, 2 antitank roketatar mühimmatı, roketatar mühimmatı ve 3 roketatar sevk motoru ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı düzeneği, roketatar silahı ve mühimmatlara Bitlis cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda el konuldu.

26 Ekim'de Tatvan kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek" adı verilen operasyonda da, büyük boy 22 pil, el bombası, bixi namlusu, 300 kalaşnikof fişeği ve 350 bixi mühimmatı ele geçirildi.

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