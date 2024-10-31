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Türkiye
AA 31.10.2024 06:33

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve uyarıcı madde yapımında kullanılan hammaddelerin Antalya'da piyasaya sürüleceği bilgi üzerine çalışma yaptı.

Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde belirlenen dört adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 3 milyon 676 bin kullanımlık 575 sentetik kannabinoid A4 maddesi, 30 bin uyuşturucu hap, 778 gram kokain, 738 gram uyuşturucu hammaddesi, 629 gram esrar, 238 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 10 dolu fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 15 zanlı buluşma anında suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı, 3 kişi hakkında da "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

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