Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 03:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 3,9 büyüklüğünde deprem
Bitlis'in Ahlat ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.57'de merkez üssü Van Gölü olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Van Gölü - [02.34 km] Ahlat (Bitlis)
Tarih:2022-11-17
Saat:02:57:20 TSİ
Enlem:38.759 N
Boylam:42.559 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/clbhQ2w3Pl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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