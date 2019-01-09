Yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Bitlis-Tatvan kara yolu trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Rahva mevkisinde araçları durduran ekipler, sürücülere gerekli uyarılarda bulundu.

Kar yağışı ve tipinin hafiflemesinin ardından kara yolunda yaklaşık 8 saat sonra tekrar ulaşım sağlanmaya başlandı.

Ulaşıma kapatılan Bitlis-Güroymak kara yolundaki sürücüler ve yolcular ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kent merkezinde otellere ve öğretmenevine yerleştirildi.

Bitlis-Tatvan kara yolunu kullanan araç sürücülerinden Servet Kaplan, yaptığı açıklamada, Van'dan geldiğini ve yaklaşık 4 saat yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

Hatay'dan gelerek Iğdır'a giden Aziz Ünver ise kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorlandıklarını ifade ederek, yaklaşık 2 saat yolda beklediğini anlattı.

Van'a giden sürücülerden Fazıl Taş da Şırnak'tan geldiğini kaydederek, "Yoğun kar yağışından dolayı sabahtan beri yoldayız. Yaklaşık 4 saattir burada bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA