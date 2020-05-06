Haber Giriş: Kaynak: AA
Bisiklete binen çocuklar otomobille çarpıştı
Uşak'ta iki çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın görüntüleri, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Uşak'ta 13 yaşındaki H.A.'nın kullandığı bisiklet önceki gün, Elmalıdere Mahallesi'nde S.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada H.A., aracın altında kaldı. Kendisi de bisiklette olan ve çarpışmanın ardından ayağa kalkan arkadaşı, H.A.'yı aracın altından çıkardı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde virajlı yolda, otomobil ile bisikletin çarpıştığı, H.A.'nın arkadaşı tarafından otomobilin altından çıkarıldığı görülüyor.
Etiketler: otomobil güvenlik kamerası bisikletSon Güncelleme: 6 Mayıs 2020 Çarşamba 18:07
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