Uşak'ta 13 yaşındaki H.A.'nın kullandığı bisiklet önceki gün, Elmalıdere Mahallesi'nde S.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada H.A., aracın altında kaldı. Kendisi de bisiklette olan ve çarpışmanın ardından ayağa kalkan arkadaşı, H.A.'yı aracın altından çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan H.A., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde virajlı yolda, otomobil ile bisikletin çarpıştığı, H.A.'nın arkadaşı tarafından otomobilin altından çıkarıldığı görülüyor.