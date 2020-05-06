Koronavirüs salgını ile savaşta en ön cephede onlar var. Salgını önleme ve tedavide her biri birer karagah gibi çalıştı, çalışmaya da devam ediyor. Şehir hastanelerinin önemi, bu dönemde bir kez daha gözler önüne serildi.

O karargahlardan biri Isparta Şehir Hastanesi. Personeliyle ve son teknoloji donanımıyla virüsün üstesinden gelmeyi başarıyorlar. TRT Haber ekipleri, oradaki yoğun bakım servisine girdi, tedavi süreçlerini görüntüledi.

"En fazla yoğun bakım yatağına sahip hastane"

Uzman Doktor Yağmur Kara, "Isparta Şehir Hastanesi, ilimizdeki en fazla yatak kapasitesi ve yoğun bakım yatağına sahip hastane. COVID pandemisi sürecinde de hem Isparta halkına hem de çevre illere hizmet vermekteyiz" dedi.

800 yataklı hastane, Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü hastanesi olarak 2017 yılında göreve başladı. 167 poliklinik, 176 yoğun bakım ünitesi ile salgının ilk günlerinden itibaren mücadele içinde.

Uzmanlar tarafından takip ediliyor

Kara, iki yoğun bakım ünitesinin COVID şüpheli ve kesin tanılı hastalara hizmet verdiğini söyledi.

"Yoğun bakımlarımız dış dünyadan tamamen izole edilmiş durumda. Yoğun bakımlarımızdaki hastaların 24 saat hayati verileri takip edilmekte, solunum sıkıntısı olan hastalara solunum cihazı desteği verilmektedir."

Tedavi gören hastaların verileri de sıkı takip altında tutuluyor. Kara, süreci şöyle anlattı:

"Yoğun bakımdaki hastalarımız, 24 saat kesintisiz yoğun bakım konusunda deneyimli sağlık personelimiz ve uzman doktorlarımız tarafından takip ve tedavi edilmektedir. Odaların en önemli özelliği negatif basınç özelliği vardır."

Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerini Türkiye'nin dört bir tarafında hayata geçirmeyi hedefliyor.

Haber: İsmail Altunbaş