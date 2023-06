Birçok ilde sağanak sele dönüştü: Evler, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı

Yurdun büyük bölümünde yaklaşık 2 haftadır süren kuvvetli yağışlar bugün de etkili oldu. Birçok kentte kuvvetli sağanak sele yol açtı. Sokaklar ve caddeler göle döndü, ev ve iş yerleri su ile doldu, tarım alanları da zarar gördü.

Kayseri

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yahyalı ilçe merkezinde de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda rögarları açarak biriken suyun tahliyesine çalıştı.

Tarım arazileri zarar gördü

Yeşilhisar ilçesinde de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu, sokak ve caddeler su ile doldu.

Sürücüler, araçları ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak, tarım arazilerini de vurdu; arpa, ay ve kabak çekirdeği ekili 500 dekarlık alanda zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de ahırı su bastı: 20 küçükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Kırıkkale Belediyesi ekipleri, bölgede çalışmalara başladı.

Çorum

Kentte ikindi saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu, araçlar güçlükle ilerledi.

Yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezindeki bazı bölümlerinde de ulaşımda aksama yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metrekareye yarım saatte 20 litre civarında yağış düştüğünü aktardı.

Akşemseddin Caddesi'nde yaklaşık 400 metrelik alanda büyük su birikintisi oluştuğunu belirten Aşgın, "Şehrimizde yağış nedeniyle aksamalar var. Şehrin büyük kısmında trafik akıyor. Belli noktalarda sıkıntılar var" ifadesini kullandı.

Yağış nedeniyle kendilerine can ya da mal kaybı ihbarı ulaşmadığını vurgulayan Aşgın, "Belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde. Tüm birimlerimiz görevinin başında. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Su basan noktalarda tahliye işlemleri devam ediyor. İnşallah kısa süre içinde normale döndüreceğimize inanıyoruz. Allah beterinden saklasın" açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Tarlada çalışırken üstüne yıldırım düştü

Öte yandan, Bayat ilçesi Ahacık köyünde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım isabet eden Tekin T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yol beyaza büründü

Akşemseddin Caddesi'nde yoğun dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu ile kaplanan yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için iş makineleri ile tedbir alındı.

[Fotoğraf: İHA]

İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplantı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ilgili kurumların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda yağışla ilgili gelen ihbarlar ve kent genelindeki durum değerlendirildi.

Toplantının ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları inceledi.

Aşgın, 17.00-17.30 saatlerinde Çorum'da şiddetli yağış meydana geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Çorum'un son 1,5 aydır mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığını anlatan Aşgın, "Rahmeti için rabbimize hamd ediyoruz. Bugün olduğu gibi bu rahmet kısmen bir takım mağduriyetlere sebebiyet verebiliyor. Yağış yaklaşık 30-35 dakika sürdü ve bu sürede meteorolojiden aldığımız bilgiye göre metrekareye 20 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bazı bölgelerde bu yağış sağanakla birlikte dolu şeklinde de görüldü" dedi.

Kent merkezinde özellikle Buhara ve Ulukavak mahallelerinin yağıştan etkilendiğini dile getiren Aşgın, "Özellikle Buharaevler 6 Cadde'de yağmur suyu şebekeleri yapmış olmamıza rağmen felaketin büyüklüğü ve yağışın miktar olarak normallerin çok üzerinde olması taşkınlara neden oldu" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler teyakkuza geçti

Belediyenin tüm birimleriyle teyakkuza geçtiğini vurgulayan Aşgın, "Bütün ekiplerimiz görevinin başında. 250 personelimiz, 200'ün üzerinde araç ve teçhizatla canhıraş şekilde mağduriyet oluşmasın diye seferberlik halindeyiz. Çorum Belediyemizin çağrı merkezine 500'ün üzerine su basmasıyla ilgili ihbar geldi. Bu ihbarların tamamını değerlendirdik. Bütün mağduriyetleri giderinceye kadar inşallah bütün ekiplerimizle süreci yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

Aşgın, sel suları nedeniyle mahsur kalan birkaç vatandaşın da itfaiye ekiplerince kurtarıldığını vurguladı.

Sel sularından etkilenen vatandaşları mağdur etmeyeceklerinin altını çizen Aşgın, şunları söyledi:

"Evini su basan vatandaşlarımızın tamamını misafir edeceğiz. Yiyecek, içecek, barınma noktalarında ihtiyaçlarını bize bildirmeleri durumunda ihtiyaçlarının tamamını karşılamayla ilgili bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Herhangi mağduriyet oluşturmadan inşallah süreci tamamlayacağız."

Şehrin her noktasında çalışma yürüttüklerini anlatan Aşgın, yollardaki su birikintilerinin giderildiğini ve trafik akışının normale döndüğünü sözlerine ekledi.

Sivas

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde aşırı yağış sonrası sel meydana geldi.

Şarkışla ilçesine yaklaşık 30 kilometre olan Samankaya köyünün ortasından geçen Kanak Deresi taştı.

[Fotoğraf: İHA]

Derenin taşmasıyla oluşan sel sonrası bazı evler ve ahırları su bastı, tarım arazileri ve bahçeler zarar gördü.

Gemerek-Çepni yolu ulaşıma kapandı

Gemerek ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı ve sağanak vatandaşı telaşlandırırken yağış sele dönüşmeden durdu.

[Fotoğraf: İHA]

Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Gemerek-Çepni yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. İlerleyemeyince araçlarından inen sürücüler, seli cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağışın etkisini azaltmasıyla sel suları çekilirken, suların çekilmesi sonrası belediye ekiplerince çamurdan temizlenen yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kırşehir

Kırşehir Valiliği’nin uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bazı sürücüler yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

Merkeze bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde oluşan sel, ekili alanlara zarar verdi. Dere yatağının taşması sonucu köprü ve kerpiçten yapılan bir ev yıkıldı. Kırşehir İtfaiyesi su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. Yetkililer kentte zarar gören ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Boztepe ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu, tarım arazileri zarar gördü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, bölgeye giderek çiftçinin zararını yerinde inceledi.

[Fotoğraf: İHA]

Seçen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Kırşehir'de başlayan ani yağıştan sonra oluşan zararları görmek için Boztepe ilçende çiftçimizi ve işletmeleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit ettik" dedi.

Çimeli köyünde yaşanan sel sonrası bir mandırada 8 küçükbaş hayvan ise telef oldu.

Eskişehir

Seyitgazi ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde etkili olan sağanak sonrası sel oluştu.

Köy içerisinden geçen sel suyunun seviyesinin 1 metreye yaklaştığı iddia edildi. Oluşan selden dolayı bazı evleri su basarken, eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Mahalle içinde ulaşım yerden yüksek olması nedeniyle traktörlerle sağlandığı görüldü. Mahallede yer alan bazı yollar sular altında kalırken, başta bölgede çalışan kamyon şoförleri olmak üzere sürücüler zor anlar yaşadı.

Kütahya

Kütahya’da iki gündür aralıklarla devam eden sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak trafiği de olumsuz etkilerken, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Ziraat Mahallesi’nde tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

[Fotoğraf: DHA]

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Sağanak nedeniyle 50’ye yakın evin giriş katları ve bodrumlarını su bastı.

Batman

Kent merkezinin bir bölümü ile Batman Çayı kenarındaki köylerde, etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

20 dakika süren dolu ve sağanakta ayrıca 10 küçükbaş hayvan ile serçeler öldü. Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar, sökülerek devrildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kocalar ile Akuba köylerinde hasar tespit çalışması başlatılırken, İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçiler ile bir araya gelip, taleplerini dinledi. Köylerdeki zararın büyük olduğunu belirten Aydiş, "40 yıllık ağaçları bile kökünden söken fırtına ve dolunun verdiği tahribat büyük" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

'1 yıllık gelir kaynağımız gitti'

Kocalar köyünde oturan Orhan Çam ise dolu nedeniyle evinin PVC'sinin delindiğini belirterek, "Sadece köyümüzde 5 bin dönümlük mısır, 1000 dönümlük alanda buğday ve 200 dönümlük alanda da mercimeği dolu vurdu. 1 yıllık gelir kaynağımız gitti. Doludan sonra ot kalmadı. Şimdiden besiciler ot arayışına yöneldi. Dolunun vurduğu mısır, mercimek ve buğday ekili alanlarımızın yanı sıra meyve bahçelerimizde de görülmemiş afet yaşandı. Kümes hayvanlarımız da telef oldu. 20 dakika süren dolu yağışında hasar ciddi boyutlarda, köyde 10 küçükbaş hayvan öldü" diye konuştu.

Bilecik

Kentte 2 gündür aralıkla etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, su baskınlarına yol açtı. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de bazı evleri su bastı. Ekili araziler zarar gördü.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ile AFAD Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel, sağanaktan etkilenen Bahçelievler Mahallesi'nde inceleme yaptı. Vali Kızılkaya, evleri zarar gören vatandaşlar ile de görüştü.

[Fotoğraf: DHA]

Su basan evlerde tahliye çalışmalarının AFAD ekiplerince yürütüldüğünü belirten Vali Kızılkaya, hasar tespitlerinin de bir an önce yapılacağını belirterek, "Kalacak yer sorunu olan hemşehrilerimize kapımız sonuna kadar açık. Durumları düzelene kadar misafir edebiliriz. Yaşanan afette can kaybının olmaması; en büyük şansımız. Rabbi'm ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

2 günde metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü

Bilecik Belediyesi de Bahçelievler Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt, "Beklenenin üzerinde bir yağış gerçekleşti. Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Şehrimizde ve çevre illerde yoğun bir şekilde yağan yağmur sebebiyle birkaç noktada ani su baskınları yaşadık. Kısa süre içerisinde yağmur suyu hatlarımız, tahliye kanallarımız, ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde tahliye edildi. Özellikle Bahçelievler, Pelitözü ve Hürriyet mahallelerimizde yoğunluklu yaşanan su baskınları ve selin temel nedenleri, Bahçelievler Mahallemizin dere yatağı bölgesinde yapılaşmış olması ve yüksek kesimlerde toplanan, biriken suların aniden dere yataklarından yüksek debi ile bu yerleşim alanlarına akması sonucu meydana geldi. Geçmiş dönemlerde dere yatağı olmasına rağmen bu şekilde bir yapılaşma ve imara izin verilmesi, yoğun asfalt ve yol kotu uygulamaları, zeminin altında kalan evlerin üst üste bindirilmesiyle birlikte bu durum kaçınılmaz hale geldi" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji verilerine göre; Bilecik'te 2 günde metrekareye 23,3 kilogram yağış düştü. Yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Denizli

Denizli'de kuvvetli yağış, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde su baskınlarına neden oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Karahayıt ve Akköy mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı ahırlar su altında kaldı. Vatandaşlar ahırlarda mahsur kalan hayvanları kucağında taşıyarak kurtardı.

Manisa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son iki gündür belirli aralıklarla etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: DHA]

Sağanağın neden olduğu selde Çınarlı Dere ile Koca Çayı taştı. Yüzlerce dekarlık tarım arazisi sular içinde kalırken, üzüm bağları göle döndü. İlçede Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarına başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Üzüm üreticilerinden Ahmet Tosun, "Manisa Sarıgöl ilçesine yağan yağmurla sel oluştu. Bağların içlerine 10-15 gün girilmesi mümkün olmaz" dedi.