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Türkiye
İHA 03.12.2024 12:28

Birbirine temas eden elektrik telleri bomba gibi patladı

Antalya'da birbirine temas eden elektrik telleri patlamaya yol açtı. Kıvılcımlar etrafa saçılırken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya’da dün akşam etkili olan yağış, kenti olumsuz etkiledi.

Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde elektrik tellerinin teması patlamaya yol açarken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.

Patlama anını kaydeden bir vatandaş, "Bismillah" diyerek korkusunu dile getirdi. Olay sırasında mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Yağış nedeniyle Antalya’nın çeşitli bölgelerinde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise plaj şemsiyelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.

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