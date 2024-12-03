Birbirine temas eden elektrik telleri bomba gibi patladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya’da dün akşam etkili olan yağış, kenti olumsuz etkiledi.
Kepez ilçesine bağlı Varsak Mahallesi'nde elektrik tellerinin teması patlamaya yol açarken, çevrede korku dolu anlar yaşandı.
Patlama anını kaydeden bir vatandaş, "Bismillah" diyerek korkusunu dile getirdi. Olay sırasında mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Yağış nedeniyle Antalya’nın çeşitli bölgelerinde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise plaj şemsiyelerinin altına sığınarak korunmaya çalıştı.