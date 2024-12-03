Besicilerin zorlu kış mesaisi: 5-6 ay kar altında kalıyorlar

Kentin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılıkla uğraşan Dilekyazı ve Kumluca köylerindeki besiciler, yaz aylarında binlerce küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara götürüyor.

Sonbaharda evlerine dönen besiciler, bölgede son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havayla birlikte ilkbahara kadar devam edecek zorlu mesailerine başladı.

Hayvanlarının bakımını en iyi şekilde yapmak için yoğun uğraş veren besiciler, yaz aylarında arazilerini biçip üst üste yığdıkları otları sırtlarında taşıyarak karın üzerine seriyor.

Her gün sabahın erken saatleri ve öğleden sonra karlı bölgede ot ve samanı hazırlayan besiciler, daha sonra da hayvanlarını buraya getirerek besliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği bölgede soğuk havada saatlerce başında bekledikleri hayvanlarını besleyen çiftçiler, akşama doğru da ahırlara götürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"5-6 ay karın altında kalıyoruz"

İsmail Altan, eskisi kadar zor olmasa da yine de kışın zor geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"5-6 ay karın altında kalıyoruz. Çiftçilik zordur, kolay değildir. 2-3 ay değil, 5 ay. Sabah kalkıyoruz hayvanın otunu ve samanını veriyoruz. Öğleden sonra da aynı şeyi yapıyoruz. Kar fazla olduğunda ezip üzerine otu seriyoruz. Havaların kötü olduğu günler için de ot ve samanımızın bir kısmını evin önüne yığdık."

Cüneyt Özer de küçükbaş hayvana bakmanın daha zor olduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Mevsimin hayvancılık üzerindeki etkilerine değinen Özer, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde hayvanların doğumu başlıyor. Doğum esnasında çok fazla yem ve arpa veriyoruz. Bu yüzden daha zor oluyor. Büyükbaş hayvan yetiştirmek bu mevsimde daha kolay oluyor. Köyün dışında merada hayvanlara ot veriyoruz. Hem karlı hem de daha temiz. Koyunlar daha iyi ot yiyor. Karın üzeri daha güzel oluyor."