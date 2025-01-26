Puslu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.01.2025 10:53

Bir haftada 2,2 milyondan fazla araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16-23 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2 milyon 200 bin 922 aracın denetlendiğini, 551 bin 855 araca ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bir haftada 2,2 milyondan fazla araç denetlendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk 20 gününde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, hız ihlaliyle ilgili 296 bin 866, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden de 289 bin 334 işlem yaptığını belirtti.

Yapılan trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaşan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2 milyon 200 bin 922 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında denetimlere ait görüntülere de yer vererek, trafik denetimlerinin bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu ve denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Trafik
Sıradaki Haber
Edirne'de 2 firari yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
'Malkara eski kaşarı' AB coğrafi işaret tescili alma yolunda
11:32
Irak'ın kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
11:29
İstanbul'da artan trafik kar yağışlarını etkiliyor
11:13
e-ihracat hedefi 8 milyar dolar
11:07
Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi
10:51
Emine Erdoğan, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı
Fethiye'deki "hayalet köy"ü sis kapladı
Fethiye'deki "hayalet köy"ü sis kapladı
FOTO FOKUS
Şam sokaklarında Türk izleri
Şam sokaklarında Türk izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ