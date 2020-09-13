Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkiinde 9 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, helikopter ve uçakla yangına müdahale etti.

Uçak ve helikopterlerin etkin olarak kullanılamadığı gece saatlerinde ise orman işçilerinin gayretleri ile yangın 5. gününde kontrol altına alınabildi.

Orman Genel Müdürlüğü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, orman işçilerinin arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre uzunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına aldığını belirtti.

"Vatan size minnettar"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in orman işçileri ile fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bizde bu vatan aşkı varken ne kayalıklar, ne uçurumlar hiçbiri engel olamaz bize. Adana Pozantı'da arazözün giremediği kayalık yamaçlara bir gecede 7 kilometre zunluğunda hortum çekerek alevleri kontrol altına alan fedakar kahramanlar. Vatan size minnettar. Orman vatandır."