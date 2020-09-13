Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan Hidiv Kasrı, belediye iştiraklerinden Beltur tarafından kafe-restoran olarak işletiliyor.

Tarihi binanın altında, Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından inşaat çalışması başlatıldı.

Ancak Birinci Grup Kültür Varlığı olan Hidiv Kasrı'nda çalışma için Koruma Kurulu'ndan iznin alınmadığı öne sürüldü.

Kazının binadaki statik durumu riske sokabileceği üzerinde duruluyor.

Çubuklu sırtlarındaki Hidiv Kasrı, son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa için 1907’de İtalyan mimar Delfo Seminati tarafından inşa edilmişti.