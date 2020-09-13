Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hidiv Kasrı'nda 'izinsiz kazı' iddiası
İstanbul'da birinci Grup Kültür Varlığı tescilli olan Hidiv Kasrı’nda izinsiz kazı çalışması başlatıldığı iddia edildi.
Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olan Hidiv Kasrı, belediye iştiraklerinden Beltur tarafından kafe-restoran olarak işletiliyor.
Tarihi binanın altında, Belediyenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından inşaat çalışması başlatıldı.
Ancak Birinci Grup Kültür Varlığı olan Hidiv Kasrı'nda çalışma için Koruma Kurulu'ndan iznin alınmadığı öne sürüldü.
Kazının binadaki statik durumu riske sokabileceği üzerinde duruluyor.
Çubuklu sırtlarındaki Hidiv Kasrı, son Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa için 1907’de İtalyan mimar Delfo Seminati tarafından inşa edilmişti.
Etiketler: Hidiv kasrı İstanbulSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 14:59
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