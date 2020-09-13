50. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde Suriyeli uyruklu bir kişi, lokanta açılışında ücretsiz döner dağıttı. Ücretsiz dönere en çok çocuklar ilgi gösterirken, zaman zaman yoğun kalabalık oluştu.

Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine gitti.

İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

"O kadar tedbir alıyoruz, sizin yaptığınıza bakın"

Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, "Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın" dedi. İçeride bulunanları dışarı çıkaran ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyardı. Ekipler, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.