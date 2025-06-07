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Türkiye
AA 07.06.2025 10:41

Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

Hakkari Yüksekova’da Kısıklı köyü sakinleri, yüz yıllık bayram geleneğini sürdürerek, kestikleri 100 küçükbaş hayvanın etini eşit şekilde tüm köye dağıttı.

Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

Yüksekova’ya 25 kilometre uzaklıktaki 200 hane ve 1500 nüfuslu Kısıklı köyünde yaşayanlar, bir asırlık kurban kesme ve et dağıtma geleneğini bu bayramda da devam ettirdi.

Bayram namazı sonrası, köy meydanına getirilen 100 küçükbaş hayvan kesilip, etleri eşit bir şekilde ayrıştırıldı. Kurbanlık etler, daha sonra köydeki 200 haneye dağıtıldı.

Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

"Geleneğimiz bölgedeki diğer bazı köylere de örnek oldu"

Köylülerden Nedim Özdemir, bu gelenek sayesinde kurban kesen, kesmeyen herkese eşit şekilde et dağıtıldığını belirterek, "Atalarımızdan gelen bu geleneğimizi günümüzde de sürdürüyoruz. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da 100 küçükbaş hayvan kesimi yaptık. Kesilen kurbanlıkların etlerini köy meydanında eşit bir şekilde ayrıştırdık ve bu etleri köydeki tüm hanelere dağıttık. Bu geleneğimiz bölgedeki diğer bazı köylere de örnek oldu. Bizi gören bazı köyler de bunu yapmaya başladı. Zengin-fakir demeden herkese eşit et dağıtımı yapıyoruz" dedi.

Bir Asırlık Gelenek: Kesilen kurbanlıklar 200 haneye eşit dağıtıldı

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