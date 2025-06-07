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Türkiye
İHA 07.06.2025 08:07

Sahte yedek parça ilanıyla 384 bin lira dolandırdı

Bayburt merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, sahte internet siteleri üzerinden araç yedek parça satışı vaadiyle çok sayıda vatandaşı dolandırarak 384 bin 300 lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli, Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sahte yedek parça ilanıyla 384 bin lira dolandırdı

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde, şüphelinin sahte internet adresleri oluşturduğu ve buralardan verdiği araç yedek parça satışı ilanlarıyla Bayburt başta olmak üzere ülke genelinde birçok vatandaşı mağdur ederek toplam 384 bin 300 TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen şüpheli şahsın yakalanması için Bayburt'tan görevlendirilen özel bir ekip, şahsı Antalya'da takip sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Elde edilen delillerle birlikte Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bayburt Dolandırıcılık
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