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Türkiye
TRT Haber-DHA 16.08.2023 11:25

Binlerce kelebeğin 'veda uçuşu' böyle kaydedildi

Her yıl tekrarlanan ve kelebeklerin ölümüyle sonuçlanan doğa olayı yeniden gerçekleşti. Binlerce söğüt kelebeğinin, eski Sakarya Köprüsü'ndeki ışıkların etrafında uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek öldüğü 'kelebeklerin ölüm dansı' olarak adlandırılan doğa olayı ilginç görüntüler oluşturdu.

Daha önceki yıllarda temmuz ayının ikinci haftası görülen söğüt kelebeklerinin ölüm uçuşu, bu yıl ağustos ayının 2’nci haftasında gerçekleşti.

Güneşler Köprü Mahallesi’ndeki eski Sakarya Köprüsü’ne Sakarya Nehri boyunca uçarak gelen beyaz renkli binlerce söğüt kelebeği ‘ölüm dansı’ olarak adlandırılan uçuşlarının ardından köprü üzerindeki ışıkların etrafında toplandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Havanın kararmasıyla başlayan bu ilginç doğa olayında kelebekler, ışıkların çevresinde saatlerce uçuştuktan sonra köprü üzerine düşerek ölmeye başladı. Kar yağışı görüntüsünü andıran kelebeklerin ölüm dansı görenleri şaşırttı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Köprünün üzerindeki sokak lambalarının etrafında dönen kelebekler, yoldan geçen araçların ışıklarına doğru da hareket etti. Bu etkileyici manzara, köprü üzerinde ilerleyen araçların zorluk yaşamasına neden oldu. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri de bu doğa olayı yüzünden ilerlemekte zorluk çekti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sebebi bilinmiyor

Öte yandan, yaşanan doğa olayıyla ilgili birçok araştırma yapılsa da kesin bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Bölgedeki halk, kelebeklerin ölüm dansını yazın bitişi ve sonbaharın başlangıcının işareti olarak değerlendiriyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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