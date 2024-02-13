Bingöl'de kentsel dönüşüm hız kazandı: 5 bin 993 güvenli konut yapıldı

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Bingöl'de 22 Mayıs 1971'de gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü, 9 bin 111 bina hasar gördü.

Kentte son büyük deprem ise 1 Mayıs 2003'te 6,4 büyüklüğünde kaydedildi. 174 kişinin hayatını kaybettiği, 520 kişinin yaralandığı depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bingöl Belediyesi ve diğer kurumların çalışmalarıyla kentte riskli yapılar yıkılarak, yerine yenilerinin inşasına başlandı.

Deprem uzmanlarının sürekli işaret ettiği Bingöl'de, 2013'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde "Kentsel Dönüşüm Masası"nın kurulması ile Kentsel Dönüşüm Projesi de hız kazandı.

Sadece son 10 yılda 2 bin 575 riskli yapının yıkımının gerçekleştiği kentin 5 mahallesine 20 yılda TOKİ tarafından 270 blokta 5 bin 993 konut yapıldı.

Bu konutlardan 1147'si ise Kültür Mahallesi'ne kazandırıldı. Depreme dayanıksız 295 binanın yıkıldığı mahallede Bingöl Belediyesinin yürütücülüğünde 2021 yılında yapımına başlanan konutlar geçen ay tamamlanarak, anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

"Korkusuz yatıyoruz"

Ocak ayında yeni konutlarına yerleşen vatandaşlardan Enver Şık, güvenli ve konforlu bir eve kavuştuklarını söyledi.

Şık, "Her sabah kalktığımda, her namaz kıldığımda teşekkür ediyorum. Önceki evimiz depreme dayanıksızdı, gece korkarak yatıyorduk, başımıza yıkılır diye. Şimdi korkusuz yatıyoruz. Allah bir dert keder vermesin, evimiz depreme dayanıklı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Eşi Fadime Şık ise evlerinin güzel ve rahat olduğunu, güvenle oturduklarını belirtti.

Şık, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Rahat yatıyor, rahat kalkıyoruz. Evimiz depreme dayanıklı çok şükür" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümü yaygınlaştırdığımızda güvenli yapı stokuna kavuşmuş olacağız"

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl'ün deprem açısından çok riskli bir bölge olduğunu, bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarını ilin farklı mahalleleri için de ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Kültür Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli ve öncelikli olduğunu dile getiren Arıkan, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Arıkan, şunları kaydetti:

"1147 konut, 190 iş yerimizin olduğu bu projemizde 21 bin metrekarelik de yeşil alan söz konusu. Vatandaşlarımızın aileleriyle güvenle oturabilecekleri bu projemiz ilimize ve mahallemize hayırlı olsun. Özellikle Maden Sokak başta olmak üzere Yenişehir Mahallesi ve Mirzan Mahallesi'nin belli kısımları ile Saray Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamına alınması gereken yerler. Kentsel dönüşümü yaygınlaştırdığımızda Bingöl'ümüzde çok daha güvenli bir yapı stokuna kavuşmuş olacağız."

- "Mikro bölgelemeyle zemin çalışmalarını sağlıklı şekilde ortaya koyacağız"

Bu çalışmaları, Valilik, Bingöl Üniversitesi, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve diğer bütün kurumlarla işbirliği halinde yürüttüklerini belirten Arıkan, yeni kurdukları Kent Konseyi'nde de en öncelikli işlerinden birinin "deprem" konusu olacağını kaydetti.

Arıkan, yeni yerleşim alanları için çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle mikro bölgeleme çalışmasını başlattık. Mikro bölgeleme bundan sonraki süreçte yeni yerleşim yerleri başta olmak üzere yapılaşmada bize çok ciddi bir yol gösterecek. Aynı zamanda master planımızın da altyapısını oluşturacak, çünkü mikro bölgelemeyle arazi yapısını, zemin çalışmalarını sağlıklı bir şekilde ortaya koyacağız. Fay hatlarının nerede geçtiği, sıvılaşmanın nerede olup olmadığı, yapılaşmanın sağlıklı bir şekilde nereye yapılacağı noktasında mikro bölgeleme bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Depremi ilimizin en öncelikli işlerinden biri olarak düşünerek yeni yerleşim alanlarımızı, imar çalışmalarımızı buna göre yapacağız."