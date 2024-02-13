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Türkiye
AA 13.02.2024 11:20

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçesinde kaçak sigara üretimi yapıldığı tespit edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 180 bin bandrolsüz makaron, 51 bin 400 doldurulmuş sigara, 1040 paket sigara, 34 kilogram kıyılmış tütün, sigara üretiminde kullanılan 3 makine, 4452 tıbbi ürün, 126 şişe sahte bandrollü içki ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenledikleri operasyonda ise 2 araçta 11 ruhsatsız av tüfeği ve 182 tabanca parçası buldu.

Ankara-Konya kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin de Gürcistan'dan yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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