Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen farklı bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.