Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2023 05:29

Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
[Fotograf: DHA]

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen farklı bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Bingöl Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Batman'da ev çöktü: 1 ölü, 3 çocuk aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:36
İstanbul'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
06:26
Siirt'te fırtına iki konteyneri devirdi: 2 yaralı
06:17
Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı
05:54
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
05:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karadeniz Ereğli'de incelemelerde bulundu
05:49
Kıyıya vuran dev dalgalar kara yolunda göçük oluşturdu
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil
FOTO FOKUS
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ