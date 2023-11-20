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Türkiye
AA 20.11.2023 05:26

Batman'da ev çöktü: 1 ölü, 3 çocuk aranıyor

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı. Çocukların annesinin sel sularına kapılıp hayatını kaybettiği öğrenildi.

Batman'da ev çöktü: 1 ölü, 3 çocuk aranıyor
[Fotograf: İHA]

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocukların annesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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