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Türkiye
AA 20.11.2023 03:40

Batman'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti

Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Batman'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Seyitler Mahallesi'nde 54 yaşındaki Lalihan Güner sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.

Batman'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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