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Türkiye
AA 20.11.2023 00:55

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Hüseyin Efe idaresindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Kocadağ kavşağında Raşit Küçükbaş'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, zeytin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Özlem Efe, 5 yaşındaki Ayşe Ferhan Efe ve 9 yaşındaki Ali Efe Burhaniye Devlet Hastanesine, traktörün sürücüsü Raşit Küçükbaş ile araçta bulunan Gülsüm Küçükbaş ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülsüm Küçükbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Balıkesir Trafik Kazası
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