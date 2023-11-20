Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Hüseyin Efe idaresindeki otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Kocadağ kavşağında Raşit Küçükbaş'ın kullandığı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil, zeytin bahçesine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Özlem Efe, 5 yaşındaki Ayşe Ferhan Efe ve 9 yaşındaki Ali Efe Burhaniye Devlet Hastanesine, traktörün sürücüsü Raşit Küçükbaş ile araçta bulunan Gülsüm Küçükbaş ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gülsüm Küçükbaş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.