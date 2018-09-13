Bingöl'de 23 alan özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle vatandaşın, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmeyle seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu kapsamda asayişin temin edilmesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, Bingöl merkeze bağlı Ortaçanak, Hasar Yaylası ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve Çır yaylaları, Merdiven Deresi, Adaklı ilçesinin Şeytan Dağları, Şeytan Deresi, İlbey ve Maltepe vadileri, Genç ilçesinin Sağgöze, Büyükçağ, Yeniyazı, Dikpınar, Derman, Şekeran bölgeleri, Solhan ilçesinin Yenibaşak-Doğuyeli bölgeleri, Yayladere ilçesinin Horivanik ve Tahkim deresi, Kırköy Ormanları, Manav Deresi, Güneşlik ve Gökçedal bölgeleri, Kiğı ilçesinin Çomak Deresi, Karlıova ilçesinin Karacehennem Ormanları ile Yedisu ilçesinin Akımlı Yaylası'na 12-26 Eylül'de vatandaşların can ve mal güvenliği açısından girişleri yasaklandı."

Kaynak: AA