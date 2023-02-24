Kahramanmaraş’ın merkezinde bulunan Trabzon Caddesi'ndeki binalar da deprem nedeniyle yıkıldı.

Caddedeki binaların önceki yıllardaki fotoğraflarına bakınca bazı detaylar göze çarpıyor.

Örneğin caddenin en işlek yerinde bulunan bina da depremde yıkıldı. Ancak binanın 8 sene önceki haline bakıldığında bir detay dikkati çekiyor. O da binanın orta katındaki dairelerde duvarların yıkıldığı….

Binanın son depremdeki enkaz görüntüsüne bakıldığında ise vincin orta katlarda çalıştığı görülüyor. Yani zemin ve 1’inci kat sağlam ama tüm bina yıkılınca oralar da hasar görmüş.

Uzmanlar, bu durumu yumuşak kat etkisi ile açıklıyor. Orta katlarda yapılan özellikle duvar kırma gibi işlemler binanın dengesini bozuyor. Yani zemin kat ile üst kat arasında dengesizlik meydana geliyor. Olası bir depremde de dengesiz olan apartman yıkılıyor.

Olası bir doğal afette koruyucu olan unsurlara dokunmamak lazım

İTÜ Öğretim Üyesi Dr. Fatih Sütcü, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Örnek veriyorum. Bir binanın ikinci katındaki o tuğla bölme duvarlarının tamamını birden kaldırdığınızı düşünün. O kat onun altındaki ve üstündeki kata göre birden daha yumuşak daha zayıf hale gelir. Bu da deprem dayanımına etki eder. Bir bakmışız sadece ikinci katta hasarlar ve çökmeler oluşmuş."

Uzmanlar duvar kırma, kolon kesme gibi değişiklikler için bir şey olmaz anlayışının terkedilmesi gerektiğini belirtiyor.

"Hareket halinde bir otomobil düşünelim. Otomobilin hareket eden bir aksamı var şasesi var tekerleri var. Ama otomobilin tabii kapısı da var. Kapısını sökseniz araç hala hareket edebilir. Ön kaputu sökseniz, arka koltuğu, camları açsanız, hala hareket edebilirsiniz ama bir kaza anında aslında bunların hepsinin koruyucu unsurları olduğunu unutmayalım."

Kolon kesme ve duvar kırma iddiaları adli yargılamalar esnasında da çok gündeme gelecek gibi görünüyor.

Haber: Niyazi Dölek