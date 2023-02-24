Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 23:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 23.10'da Akdeniz'de gerçekleşti.
4 büyüklüğündeki deprem, 21,67 kilometre derinlikte oldu.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem
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