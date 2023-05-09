Binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma başlattı.

Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması yürüttü. Aramalarda, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlendi.