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Türkiye
AA 09.05.2023 15:18

Narkotiğin hassas burunları Ankara'da yarışıyor

'Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası' Ankara'da başladı. 3 gün sürecek yarışmaya 10 ülke katılırken, Türkiye'yi 14 aylık Alman çoban köpeği 'Nobel' temsil ediyor.

Narkotiğin hassas burunları Ankara'da yarışıyor
[Fotograf: İHA]

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Ankara Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışma, 3 gün 4 etapta devam edecek.

Yarışmaya, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Özbekistan katılıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, açılışta yaptığı konuşmada, genel müdürlüğün bütün ülkede, diğer kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitmenler tarafından yerli ve yabancı ırkların narkotik, çay-tütün, patlayıcı-silah-mühimmat, canlı insan, nakit ve asayiş alanlarında yetiştirildiğini ifade eden Uslu, teknoloji köpeği yetiştirme konusunda da çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Uslu, taşrada ve merkezde görev yapan 224 dedektör köpeğe ve 36 yavruya sahip olduklarını belirtti. Kaçakçılıkla etkin ve verimli mücadelenin sürdürülmesinde uluslararası iletişim ve işbirliğinin önemli olduğuna inandıklarını söyleyen Uslu, "Hem aralarında katılımcı ülkelerin de bulunduğu paydaşlarımızla hem de gözlemci olarak ağırladığımız uluslararası kuruluşlarla dedektör köpeklerin yetiştirilmesi ve eğitim tekniklerinin geliştirilmesi alanlarında birçok projeyi ortak yürütüyoruz. Bu şampiyonayla karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştirerek ilişkilerimizi kuvvetlendireceğimize inanıyoruz." dedi.

Açılış konuşmasının ardından yarışmanın ilk adımı olan "Kutu Araması Etabı" başladı. Türkiye'yi yarışma için özel yetiştirilen "Nobel" isimli narkotik dedektör köpek temsil etti.

Yarışma yarın "Araç Araması Etabı" ve "Oda Araması Etabı" ile bir sonraki gün de "İtaat Etabı" ile devam edecek. Etaplarda toplanan puanlar neticesinde birinci gelen ekip belirlenecek. Yarışmada birinci olan ekibe kupa ve özel ödüller verilecek.

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