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Türkiye
AA 09.05.2023 15:22

İşçi servisinin lastiği patlayınca takla atıp devrildi: 8 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde lastiği patlayan işçi servisi tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada servisteki 8 kişi yaralandı.

İşçi servisinin lastiği patlayınca takla atıp devrildi: 8 yaralı

Karacabey ilçesi yönüne giden ve işçi servisi olarak hizmet veren Yusuf Ergüneş idaresindeki minibüsün lastiği, Bursa-Balıkesir kara yolunun Çingençeşme mevkiinde patladı.

Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.

Kazada, aralarında Ergüneş'in de olduğu 8 kişi yaralandı.

Bazıları minibüsten tarlaya düşen yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karacabey Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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