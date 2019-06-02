Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, herkesin ramazanının mübarek olmasını istediğini ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiğini söyledi. Ramazan Bayramı'ndan sonra 2. bir bayram olduğunu ifade eden Yıldırım, "İkinci bayramımız var. 23 Haziran Bayramı'na hazır mıyız? O gün İstanbul'da bayram yapacak mıyız? 31 Mart'ta bir seçim yapıldı, her yerde seçim tamamlandı, İstanbul’da tamamlanamadı. Şimdi CHP adayı ortaya düşmüş, 'kazanmış belediye başkanı' diye sağda solda dolanıyor. Şimdi eğer bu seçimin kazananı olsaydı, neden şimdi 23 Haziran'da bu seçim yeniden yapılıyor." diye konuştu.

"Bizim geçerli oylarımız iptal edilmiş"

İstanbulların neden tekrar sandığa götürüleceğine değinen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"İstanbullular tekrar seçime gidiyor çünkü çaldılar. İşte siz oy verdiniz oyunuzu ananızın ak sütü gibi verdiniz. Ama sandığa giden oylar sayılırken iç edildi. Bunu neye dayanarak söylüyorum, hatırlayın iptal geçersiz oylar sayılmaya başlandı. Gördük ki, 320 binden fazla geçersiz oy var. Aradaki fark, onların açıkladığı rakama göre, 29 bin ve 10 katından fazla geçersiz oy var. Geçersiz oyları sayarken bir de ne görelim, neler olmuş neler olmuş…Bizim oylar çalınmış CHP adayına yazılmış. Bizim geçerli oylarımız iptal edilmiş."

Seçimde 850 bin oy sayıldığını ve oy farkının 29 binden 13 bine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirine yakın neredeyse eşit oy almış 2 aday var. Ben 4 milyon 152 bin, o da 4 milyon 165 bin oy almış. Binde bir buçuk fark var. Şimdi oyları sayıyoruz. Peki yanlışsa, yanlış iptal oyu verildiyse, oylar kaydırıldıysa yeniden sayılınca benimki de aynı çıkıp onunki de aynı çıkması gerekmez mi? Sayıldıktan bize 10 oy geri geliyor, ona bir tane geliyor. Bunun adı çalınmak da başka nedir, soruyorum. Bal gibi de çalmışlar. Ey CHP biz seçimin yenilenmesini istemiyoruz, bizim derdimiz Esenyurt'ta yaşayan 1 milyon hemşehrimizin verdiği oyun doğru yere gidip gitmediğini görmek istedik."

"39 ilçede 8.5 milyon İstanbullunun hakkını arıyorum"

"Herkesin kulağı rahat olsun, şaibe ortadan kalksın ve kazanan kimse görevine başlasın." diyen Binali Yıldırım, CHP'nin buna karşı çıktığını hatırlattı. Yıldırım, şunları söyledi:

"Bunu isteyince hemen karşı çıktılar. Niye istemiyorsun kardeşim, eğer abdestinden şüphen yoksa, niye istemiyorsun. İstemediler çünkü foyaların meydana çıkacağını bildikleri için istemediler. Yüzde 10 oy sayılınca fark 29 binden 13 bine inerse, tamamı sayılırsa yüzde 90'ı daha sayılırsa sonuç ne olur? Açık ara seçimi biz alıyoruz. Bunu bildikleri için oyların sayılmasını istemediler. O yüzden seçimin yenilenmesi için müracaat etmekten başka bir şey kalmadı. Kendimiz için değil oy veren 39 ilçede 8.5 milyon İstanbullunun hakkını arıyorum."

Ülkede farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayan Binali Yıldlrım, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görerek birlikte yaşayacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, mutluluklarımızı paylaşıp artıracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Binali Yıldırım ile, sahneye davet edilen İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, eski Adalet Bakanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Eski Gençlik ve Spor Bakanı İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Bursa Milletvekili Efkan Ala, ilçe belediye başkan adayları ve teşkilat üyeleriyle halkı selamladı.

Kaynak: AA