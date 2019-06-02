CumhurbasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä±nÄ±n resmi sosyal medya hesaplarÄ±ndan, "GÃ¶nlÃ¼mÃ¼zBirSoframÄ±zBir" etiketiyle baÅŸlatÄ±lan dijital iletiÅŸim kampanyasÄ± kapsamÄ±nda, Oxford'taki Ã§ocuklarÄ±n ramazan ayÄ±na Ã¶zel mesajlar verdiÄŸi video paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"Oxford’taki Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n tÃ¼m TÃ¼rkiye’ye selamÄ± var" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan videoda, Oxford'daki Ã§ocuklarÄ±n, " Oxford'tan selamlar, TÃ¼rkiye, Suudi Arabistan, Sudan... DÃ¼nyadaki herkese mutlu ramazanlar. GÃ¶nlÃ¼mÃ¼z bir soframÄ±z bir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA