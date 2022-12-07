Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bilecik'te izinsiz kazı yapan 5 kişiye suçüstü
[Fotograf: DHA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozüyük'te define bulmak için 5 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisiyle harekete geçti.
Bir süre takip edilen A.S.K., A.İ.G., S.B., R.Y. ve O.Y., jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Bölgede yapılan aramalarda 15 kazı malzemesi ele geçirilirken, şüpheliler de sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: Bilecik Kaçak Kazı
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