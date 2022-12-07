Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'nin Alpı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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