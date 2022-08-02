Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te freni boşalan kamyonet 3 araca çarptı
[Fotograf: AA]
Bilecik'te freni boşalan kamyonet, park halindeki 3 otomobile çarptı.
Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ne kamyonetini park eden Önder Kuyucu, araçtan indiği sırada araç hareket etti.
Hızlanan kamyonet, yokuş aşağı yaklaşık 30 metre geri kayarak caddede park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kamyonet ile çarptığı 3 otomobilde hasar oluştu.
Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Bilecik
Son Haberler
- 16:50
- 16:47
- 16:50
- 16:37
- 16:40
Sıradaki Haber
Direksiyon başındaki halk otobüsü şoförüne yumruk attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz