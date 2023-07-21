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Türkiye
AA 21.07.2023 22:33

Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Serhat Akbaş'a ait at çiftliğinde tadilat esnasında demir kesme makinesinden çıkan kıvılcımlar saman balyalarının tutuşmasına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın, çiftlik evi ve atların bulunduğu ahırlara da sıçradı.

Çiftlik çalışanları, atları dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 bin balya saman küle döndü, çiftlik evi ve at ahırları kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Bu arada, dumandan etkilenen bir işçi 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de olay yerine gelerek çiftlik sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bilecik'te at çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

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