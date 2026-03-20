Bilecik Valisi Sözer bayram sabahını çocuklarla geçirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ramazan Bayramı sabahına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuklar ile birlikte başladı.

Vali Sözer, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocukları ziyaret etti.

Çocuklar birlikte Kayıboyu Camii’ne geçerek bayram namazını eda eden Vali Sözer, namazın ardından camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Programın devamında çocuklar ile birlikte bayram kahvaltısında bir araya gelen Vali Sözer, onların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu ifade etti.