AA 20.03.2026 15:35

Bayramın ilk günü kılınan cuma namazında camiler doldu

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, cuma namazında camileri doldurdu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Taksim ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere kentin her köşesindeki camilerde cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Binlerce kişinin doldurduğu Eyüp Sultan Camisi'nde bazı vatandaşlar yer bulamayınca dışarıda namaz kıldı.

Taksim Camisi'nde vatandaşın yanı sıra bayram tatili dolayısıyla İstanbul'da bulunan bazı yabancı turistlerin de saf tuttuğu görüldü.

Beylikdüzü'nde yoğunluk oluşan camilerde bazı vatandaşların yağmura rağmen cami avlusunda ve çevresinde namaz kıldığı görüldü.

Camilerde "Ramazan Bayramı" başlıklı hutbe irat edilirken, İslam coğrafyası ve Müslümanlar için dualar okundu.

Bayramın manevi atmosferini bir arada yaşamak için camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

SON HABERLER
17:34
Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanemizi 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
16:42
Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledik
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberinden uzak duracağız
16:46
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmasına tepki
16:49
MSB kaynaklarından İncirlik açıklaması
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
