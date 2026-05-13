Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni adım

Sözcü Keçeli, iki ülke arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme sürecine ilişkin yürütülen güven artırıcı adımlar hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Keçeli açıklamasında, doğrudan ticaretin hayata geçirilmesi amacıyla yürütülen bürokratik çalışmaların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını belirterek, hayata geçirilen yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Yeni düzenleme sayesinde, Türkiye’den üçüncü bir ülke üzerinden Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak Ermenistan'dan Türkiye'ye gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının artık belgelerde “Ermenistan/Türkiye” şeklinde belirtilmesinin mümkün hale geldiği kaydedildi.

Sınırın açılması için teknik çalışmalar sürüyor

İki ülke arasındaki kara sınırının açılmasına yönelik sürece de değinen Keçeli, ortak sınırın açılması için gerekli teknik ve bürokratik hazırlıkların halen devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bölgedeki barış vizyonuna dikkat çeken Keçeli, "Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.