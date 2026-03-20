Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.03.2026 11:21

Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda da evlat nöbetini sürdürüyor.

[Fotograf: AA]

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2391'inci güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 385 oldu.

Dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 73 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nı çocuklarından ayrı karşılamanın hüznünü yaşayan aileler, çifte bayram sevinci için evlatlarından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

"Oğlumdan güzel bir haber gelsin, çifte bayram yaşayalım"

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, yıllardır haber alamadığı evladına kavuşmak istediğini söyledi.

Eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini dile getiren Üçdağ, evlatlarından gelecek müjdeli haberi beklediklerini belirtti.

Üçdağ, bu bayramı yıllardır hasret kaldığı oğlu Ramazan ile geçirmek istediğini ifade ederek, "Burada evlatlarımız için mücadele veriyoruz. Bayram ama bir yanımız eksik. Evladımı çok özledim. Oğlumdan güzel bir haber gelsin, çifte bayram yaşayalım. Oğlum seni almadan gitmeyeceğim. Evladım bayramda yanımda olsaydı çifte bayram yaşardık." dedi.

"Oğlumu almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim"

Anne Bedriye Uslu da oğlu Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Evladından ayrı geçirdiği bayramların hüzünlü olduğunu dile getiren Uslu, şunları söyledi:

"Oğlum Mahmut'u almadan eylemimden vazgeçmeyeceğim. Allah hiçbir anne ve babayı evlat acısıyla sınamasın, çok zor. Oğlumun yüzüne hasretim. Keşke oğlum gelseydi, bayramı birlikte geçirseydik. O zaman dünya bizim olurdu."

ETİKETLER
Evlat Nöbeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:28
KDK: Otoparktaki araç hasarından idare sorumlu
11:28
Hasankeyf'te hedef bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi
11:14
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü öldü
10:49
Bursa'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü
10:38
ABD'de, Musk'ın xAI şirketine müstehcen görüntüler ürettiği gerekçesiyle dava
10:44
Bakan Çiftçi'den İran sınırı açıklaması
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ