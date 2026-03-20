Bursa'da otomobil reklam panosuna çarptı: 1 ölü

İmran S. idaresindeki otomobil, Bursa-Ankara kara yolunda, yol kenarındaki reklam panosuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İmran S. ile Aslan D. ve Mert C., itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aslan D'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.