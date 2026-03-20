İzmir'de ilginç olay: Dolmuşta doğum yaptı

Dün Bornova Sanayi Caddesi'nde Bornova-Buca dolmuşuna binen hamile kadın bir süre sonra sancılandı. Araçtaki diğer yolcular durumu dolmuş sürücüsü Serkan Çetinyoklav'a iletti.

Çetinyoklav aracını yakındaki özel bir hastaneye doğru yönlendirdi. Bu sırada kadın araçta doğum yaptı. Hastane girişinde yolcu ve şoförün bildirmesi üzerine sağlık görevlileri araca geldi, bebeğin kordonunu araçta kesti. Anne ve bebek hastaneye alındı.

Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Aileyle görüşmek isterim"

Serkan Çetinyoklav, gazetecilere hamile kadının dolmuşa tek başına bindiğini söyledi.

Kadının birkaç dakika sonra sancılandığını aktaran Çetinyoklav, "Yanındaki kadın durumu bana söyleyince ben de diğer kadın yolcudan hamile kadına yardım etmesini istedim. Kadın bana 'abi doğum gerçekleşiyor' deyince minibüsteki yolcuları unutup insani görev olarak hastaneye yetiştirmeye karar verdim. Minibüsü hastaneye sürdüm" dedi.

Çetinyoklav, 35 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastaneye varınca hemşirelere 'doğum yapan yolcum var' dedim. O arada doğum arabada gerçekleşti. Hemşireler bebeği sarmalayıp göbek bağını keserek anneyle birlikte servise götürdüler. Kız olduğunu biliyorum. Aileyle görüşmek isterim. 'Hayırlı uğurlu olsun, yolu bahtı açık olsun' demek isterim."

İhtiyaç duyan birine yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çetinyoklav, bütün şoförlerin aynı şeyi yapacağını sözlerine ekledi.