Çok Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-DHA 20.03.2026 16:12

İzmir'de ilginç olay: Dolmuşta doğum yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde yolculuk yaptığı dolmuşta doğum yapan kadın, dolmuş şoförünce hastaneye götürüldü. Anne ve kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün Bornova Sanayi Caddesi'nde Bornova-Buca dolmuşuna binen hamile kadın bir süre sonra sancılandı. Araçtaki diğer yolcular durumu dolmuş sürücüsü Serkan Çetinyoklav'a iletti.

Çetinyoklav aracını yakındaki özel bir hastaneye doğru yönlendirdi. Bu sırada kadın araçta doğum yaptı. Hastane girişinde yolcu ve şoförün bildirmesi üzerine sağlık görevlileri araca geldi, bebeğin kordonunu araçta kesti. Anne ve bebek hastaneye alındı.

Doğumun ardından hastanede tedaviye alınan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

"Aileyle görüşmek isterim"

Serkan Çetinyoklav, gazetecilere hamile kadının dolmuşa tek başına bindiğini söyledi.

Kadının birkaç dakika sonra sancılandığını aktaran Çetinyoklav, "Yanındaki kadın durumu bana söyleyince ben de diğer kadın yolcudan hamile kadına yardım etmesini istedim. Kadın bana 'abi doğum gerçekleşiyor' deyince minibüsteki yolcuları unutup insani görev olarak hastaneye yetiştirmeye karar verdim. Minibüsü hastaneye sürdüm" dedi.

Çetinyoklav, 35 yıllık şoför olduğunu ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hastaneye varınca hemşirelere 'doğum yapan yolcum var' dedim. O arada doğum arabada gerçekleşti. Hemşireler bebeği sarmalayıp göbek bağını keserek anneyle birlikte servise götürdüler. Kız olduğunu biliyorum. Aileyle görüşmek isterim. 'Hayırlı uğurlu olsun, yolu bahtı açık olsun' demek isterim."

İhtiyaç duyan birine yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Çetinyoklav, bütün şoförlerin aynı şeyi yapacağını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Bayramın ilk günü kılınan cuma namazında camiler doldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:34
Bakan Memişoğlu: Rize Şehir Hastanemizi 2027 yılında milletimizin hizmetine açacağız
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı
16:42
Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenledik
17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberinden uzak duracağız
16:46
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmasına tepki
16:49
MSB kaynaklarından İncirlik açıklaması
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
FOTO FOKUS
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ