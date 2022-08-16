Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bıçaklı kavgada kardeşini yanlışlıkla yaraladı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.
K.E, Turan Güneş Caddesi'ndeki evinde A.Ç. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.E, A.Ç. ile kavgayı ayırmak için araya giren kardeşi E.E'yi bıçakla yaraladı.
Binadakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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