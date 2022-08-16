Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis otobüsü yandı
[Fotograf: DHA]
Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde seyir halindeki servis minibüsünde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen servis minibüsünden seyir halindeyken alevler yükseldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekibi otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi minibüste çıkan yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, servis minibüsünün İstanbul Havalimanı personelini taşıdığı öğrenildi.
Etiketler: Yangın İstanbul Trafik Kazası
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