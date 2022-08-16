Saat 22.30 sıralarında, Demirkapı Mahallesi'ndeki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm binayı kapladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Çevredeki binalar, yangının sıçrama olasılığına karşı boşaltıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.