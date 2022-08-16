Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 00:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Bursa'da tarihi fabrikada yangın
[Fotograf: İHA]
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki binalar, yangının sıçrama olasılığına karşı boşaltıldı.
Saat 22.30 sıralarında, Demirkapı Mahallesi'ndeki 4 katlı tarihi ipek fabrikasında yangın çıktı.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede tüm binayı kapladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ediyor. Ekipler, dar ve tarihi sokaklar sebebiyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekiyor.
Çevredeki binalar, yangının sıçrama olasılığına karşı boşaltıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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