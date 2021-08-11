Beyşehir Öğretmenevi'nde aşçılık yapan Mevlüt Uyanık ile 4 arkadaşı, dün akşam saatlerinde 5 farklı tekneyle balık tutmak için göle açıldı.

Aniden şiddetlenen fırtına nedeniyle oluşan dalgalar tekneleri sürüklemeye başladı. Uyanık'ın arkadaşları Şaban Avcı ile Ramazan Akkaş, tekneleriyle yakındaki Ömer Çavuş Adası'na çıkmayı başardı.

Su yüzeyinde arama çalışmaları başlatıldı

Avcı ve Akkaş'ın ihbarı üzerine bölgeye Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı bot sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu tekneleriyle açıklarda sürüklenen Uyanık'ın diğer arkadaşları Ümit Karademir ile Hasan Avcı'yı kurtardı. Gölde teknesiyle kaybolan Mevlüt Uyanık için de su yüzeyinde arama çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Gölü'ne dalgıç ekipleri sevk edildi

Beyşehir Gölü'ne AFAD, Polis Su Altı Arama Kurtarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopter de havadan yaptığı arama tarama faaliyeti ile kaybolan tekneyi bulmaya çalıştı.

Kayıp Uyanık'ın evli olduğu, mesai saatleri dışında kendi teknesiyle sık sık balık avına çıktığı öğrenildi.