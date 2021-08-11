Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.24'te ve 4.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.42 kilometre olarak ölçüldü.