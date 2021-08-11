Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 13.24'te ve 4.03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46.42 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2021
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 46.42 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 11.08.2021, 13:24:44 TSİ
Enlem : 36.3248 N
Boylam : 27.0991 E
Derinlik : 4.03 km
Detay : https://t.co/jkc0pu8L6b@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Ege Denizi Muğla
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