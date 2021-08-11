Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Ukrayna'dan gelen yangın söndürme uçakları yoğun mesaisini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, uçakların son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşalttığını duyurdu.

Uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.

Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.