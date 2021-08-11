Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna uçakları Türkiye'deki yangınlara 856 ton su boşalttı
Ukrayna'nın orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçak bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttı.
Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Ukrayna'dan gelen yangın söndürme uçakları yoğun mesaisini sürdürüyor.
Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan açıklamada, uçakların son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşalttığını duyurdu.
Uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.
Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.
Etiketler: Orman Yangını Ukrayna
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