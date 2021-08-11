ABD’de delta varyantı artarken eyaletler halkın COVID-19 aşısı vurulması için zorunluluklar getiriyor.

ABD’nin başkenti Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser , tüm şehir çalışanlarının ve müteahhitlerinin aşılanmaları veya haftalık koronavirüs testi yaptırmaları gerektiğini, yeni çalışanlar için aşı zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Ancak karar, sözleşmeli okullardaki öğretmenler ve personel için geçerli olmayacak.

Aşılanmamış çalışanların kendi kendine test kitlerini doldurmaları ve amirlerinin yardımıyla her hafta negatif testin kanıtını sanal olarak yüklemeleri istenecek.

DC verilerine göre, şimdiye kadar şehrin 37 bin işçisinin yalnızca yüzde 59'u aşı durumlarını yetkililere bildirdi ve bu çalışanların yüzde 54'ünün tam aşılı olduğunu ortaya koydu.

Sendikalar aşı zorunluluğunu destekliyor

Bowser yönetimi geçen hafta, yetkililerin bir aşı gereksiniminin nasıl yürürlüğe gireceğini ve uygulanacağını belirlemek için yerel işçi liderleriyle birlikte çalıştıklarını söylemişti.

Bowser'ın hamlesi, geçen hafta Maryland ve Virginia valilerinin bazı eyalet çalışanlarının 1 Eylül'e kadar aşı olmalarını veya haftalık koronavirüs testleri yaptırmalarını şart koştuğu duyurularının ardından geldi.