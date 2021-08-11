Alman savcılığından yapılan açıklamada, David S. isimli İngiliz vatandaşının ''yabancı bir gizli servis için'' çalıştığı iddiasıyla Potsdam'da gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınana kadar Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtilen David S.'nin en az bir kez, mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği belgeleri Rus istihbarat servisinin temsilcisine ilettiği kaydedildi.

Sanığın sağladığı bilgiye karşılık para aldığı aktarıldı. Gözaltının, Alman ve İngiliz yetkililerin ortak soruşturması sonrası gerçekleştirildiği açıklandı.

David S. bugün, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkacak.