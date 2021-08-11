Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: Skynews
İngiltere'nin Berlin Büyükelçiliği çalışanı casusluktan gözaltına alındı
[Berlin'deki İngiltere Büyükelçiliği | Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın başkenti Berlin'deki İngiltere Büyükelçiliğinde çalışan bir İngiliz, para karşılığında Rus istihbaratına belge sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Alman savcılığından yapılan açıklamada, David S. isimli İngiliz vatandaşının ''yabancı bir gizli servis için'' çalıştığı iddiasıyla Potsdam'da gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınana kadar Berlin'deki İngiliz Büyükelçiliği'nde görevli olduğu belirtilen David S.'nin en az bir kez, mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği belgeleri Rus istihbarat servisinin temsilcisine ilettiği kaydedildi.
Sanığın sağladığı bilgiye karşılık para aldığı aktarıldı. Gözaltının, Alman ve İngiliz yetkililerin ortak soruşturması sonrası gerçekleştirildiği açıklandı.
David S. bugün, tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkacak.
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